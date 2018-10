Juiz Carlos Alexandre discursa para autarcas independentes

Carlos Alexandre, o super-juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, que teve ou tem em mãos alguns dos mais importantes processos dos últimos anos (como a Operação Marquês ou as investigações ao grupo BES), irá no dia 20 de outubro, em Portalegre, participar como orador num encontro de autarcas independentes. O magistrado falará sobre Justiça em Portugal.

A organização é da plataforma MAIS (Movimento de Autarcas Independentes), que se encontra em processo de formação. Apresentado em setembro, em Coimbra, o MAIS deverá ser formalmente constituído em novembro, no Porto. O movimento agrega presidentes de câmara, vereadores e autarcas de freguesia eleitos como independentes (sem qualquer ligação entre si). Nas últimas eleições autárquicas, há cerca de um ano, 17 municípios ficaram nas mãos de independentes.

António Parada, candidato à Câmara de Matosinhos mas que falhou a eleição, sendo por isso agora vereador, é o coordenador nacional do movimento. O MAIS admite concorrer às próximas eleições legislativas.

Em Portalegre a intervenção inicial será, como é da praxe, da presidente da Câmara local, Adelaide Teixeira. Seguir-se-á então o juiz Carlos Alexandre, a quem os autarcas independentes na plateia poderão depois colocar perguntas.

O encontro realiza-se na Herdade da Urra, uma unidade de turismo rural, propriedade do médico Cândido Ferreira, candidato às últimas eleições presidenciais, nas quais obteve 0,23% dos votos.

A jornada, cujo programa está ainda por fechar, será encerrada com uma intervenção de António Parada. Segundo os promotores, está já confirmada a presença de autarcas de Vila Viçosa, Portalegre, Elvas, Maia, Matosinhos, Espinho, Peniche, Coimbra e Portimão.