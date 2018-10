A reforma que Rio quer fazer em segredo (e sobre a qual só entregou uma cópia em papel)

Rui Rio entregou em papel uma única cópia do documento, insistindo para que não houvesse fugas de informação sobre as 51 páginas, a que o Expresso teve acesso.

A iniciativa de Rio foi considerada “estranha” por diversos responsáveis dos partidos abordados, com quem o Expresso falou sob condição de anonimato. Ninguém quis fazer a desfeita de recusar à partida a iniciativa, mas tudo é considerado “insólito”. Pela exigência de secretismo, pela metodologia proposta (um grupo de peritos indicados pelos partidos, que elaborariam um acordo técnico), por prever que o Presidente da República patrocinasse esse pacto a que o PSD chama “Compromisso para a Justiça” (Marcelo também recebeu uma cópia), por partir do pressuposto de que os partidos devessem chegar a acordo sobre a reforma da Justiça “despindo-se de conceitos e pré-conceitos ideológico-partidários”, como se lê na nota justificativa do documento.