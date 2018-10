Catarina Martins: “Demissão [de Azeredo Lopes] não é a única resposta”

Líder do Bloco de Esquerda reage à saída do ministro da Defesa, assumindo que o caso de Tancos é “gravíssimo” e que “há ainda muitas perguntas por responder”

A primeira reacção de um líder político à demissão de Azeredo Lopes, ministro da Defesa, surgiu pela voz de Catarina Martins. À saída do Centro de Refugiados de Lisboa onde se encontrou com um grupo de imigrantes acolhidos no navio Aquarius, a líder do Bloco de Esquerda fez questão de "registar" a saída do responsável governamental, mas sublinhou que no caso do roubo das armas de Tancos "continua a haver muitas perguntas por responder".

"A demissão não é a única resposta política", disse Catarina Martins.