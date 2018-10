Deputados do PSD acusam Rio de “silenciar” bancada. Negrão sai sem responder

Mais uma reunião da bancada parlamentar do PSD a ferro e fogo. Vários sociais-democratas acusaram a direção de Rui Rio de estar a “silenciar” deputados conotados com a oposição interna, retirando-lhes protagonismo no palco parlamentar ou “vetando” diretamente a sua participação em determinados trabalhos.

Teresa Morais, ex-vice-presidente do partido, foi a primeira a verbalizar as críticas a Rui Rio e garantiu que vai tornar público um artigo bastante duro para a direção social-democrata. “Há um conjunto de deputados a quem neste momento não é distribuído trabalho e que são manifestamente silenciados”, acusou Teresa Morais.

A posição da deputada social-democrata foi secundada por vários colegas de bancada, como Paula Teixeira da Cruz ou Carlos Abreu Amorim. De uma forma ou de outra, muitos deputados reiteraram as críticas a Rui Rio.

O pormenor mais relevante foi a posição assumida por Fernando Negrão. De acordo com o que Expresso apurou, perante a gravidade das acusações de Teresa Morais, Hugo Soares terá perguntado diretamente ao líder parlamentar se era ou não verdade. Negrão não desmentiu categoricamente a tese de um “silenciamento” de determinados deputados organizado a partir da direção do partido, e disse que ia levar a questão a Rui Rio para “reflexão”. Uma resposta que contribuiu para adensar a convicção de vários deputados de que está, de facto, em curso um "apagão" deliberado por parte da direção a muitos deputados.

No final, e ao contrário do que costuma acontecer, o líder parlamentar do PSD não falou aos jornalistas. Segundo fonte oficial da bancada social-democrata, tratou-se de “uma opção”, apenas isso. Sem mais esclarecimentos.