OE2019. Centeno prevê défice próximo dos 0% e crescimento de 2,2%

O défice previsto para o próximo Orçamento do Estado estará entre os “0% e os 0,2%”. Foi esta, pelo menos, a garantia deixada por Mário Centeno na reunião com André Silva, deputado do PAN, no Parlamento.

No Programa de Estabilidade que o Governo fez chegar a Bruxelas em abril, a meta que estava inscrita era de 0,2%, mas o Executivo socialista nunca escondeu a ambição de chegar ao "défice zero" no próximo ano. Agora, veio a confirmação: Centeno tem esse cenário no horizonte.

O ministro das Finanças está a apresentar esta terça-feira as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2019 aos vários partidos com assento parlamentar. O primeiro a ser recebido foi André Silva que, no final da reunião, deu alguns detalhes sobre o cenário macroeconómico apresentado por Centeno: além do défice próximo dos 0%, a previsão de crescimento económico é de 2,2% e a taxa de desemprego deve fixar-se nos 6%. A dívida pública deverá descer para 117% do PIB, uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais face à estimativa inscrita no Programa de Estabilidade.

Sobre um novo aumento extraordinário das pensões ou do aumento na função pública, dossiês que o Governo está a fechar com os parceiros de esquerda, André Silva não avançou qualquer detalhe.

Sem definir, para já, o seu sentido de voto, o deputado do PAN reconheceu que este Orçamento “agrada à função pública, agrada a pensionistas e agrada a uma fatia muito grande dos portugueses, que vivem nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto". Ainda assim, André Silva lamentou o facto de o Orçamento "não priorizar áreas tão importantes como as do ambiente e da inclusão", nem de ter "medidas de fundo para a conservação e proteção da natureza”.

