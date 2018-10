Tancos: Costa segura Azeredo. “Não suscita qualquer quebra de confiança”

“Desconheço em absoluto o que tenha sido dito por qualquer pessoa em qualquer depoimento, que aliás presumo que esteja em segredo de justiça”, afirma António Costa ao Expresso. “Conheço o que de modo inequívoco o ministro da Defesa Nacional já declarou em público e que não suscita qualquer quebra de confiança”.



É a resposta do primeiro-ministro à pergunta colocada esta manhã pelo nosso jornal sobre que comentários tem a fazer e se mantém a confiança política em Azeredo Lopes depois da notícia avançada pelo Expresso, de que o major Vasco Brazão assegurou ter dado conhecimento a Azeredo Lopes da encenação montada na Chamusca mais de um mês após a recuperação do arsenal. O ministro da Defesa já negou ter tido qualquer conhecimento.



Durante o interrogatório de oito horas, realizado esta terça-feira, o major Vasco Brazão, investigador da Polícia Judiciária Militar (PJM), garantiu ao juiz de instrução que, no final do ano passado, e já depois das armas terem sido recuperadas, deu conhecimento ao ministro da Defesa, juntamente com o diretor daquela polícia, coronel Luís Vieira, da encenação montada em conjunto com a GNR de Loulé em torno da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.



Confrontado pelo Expresso, o ministro da Defesa recusou-se a comentar a informação dada por Vasco Brazão ao tribunal, invocando o segredo de justiça. Contudo, questionado pelo nosso jornal sobre se foi ou não informado da operação de encobrimento na recuperação das armas de Tancos, o ministro da Defesa respondeu categoricamente que "não". Nem antes dessa operação ter sido realizada, em outubro, nem depois dela, no final do ano de 2017.



