Governo avalia aumentos de 10 euros para todos os funcionários públicos

O Governo e os parceiros à esquerda estão a avaliar um aumento de 10 euros para todos os funcionários públicos e uma subida do salário mínimo do Estado para 635 euros. A notícia foi avançada pelo “Jornal de Negócios” e confirmada ao Expresso.

Ainda não há uma decisão sobre o assunto, uma vez que as negociações sobre o Orçamento do Estado ainda estão a decorrer. A proposta deverá ser apresentada até às reuniões com os sindicatos no Ministério das Finanças, que estão marcadas para esta quinta-feira à noite.

No início da semana, a agência Lusa referiu que um dos cenários inicialmente admitidos pelo governo previa por um aumento para todos os funcionários públicos de cinco euros por mês, o que teria um custo orçamental de cerca de 45 milhões de euros. Com a proposta que está agora em cima da mesa, o custo mais do que duplica, passando a ser de 120 milhões.

Desde 2009 que a função pública não tem aumentos gerais de salários.

[Notícia atualizada às 00:16]