Pedro Duarte reúne equipa e lança ‘Manifesto X’ para programa alternativo

Mês e meio depois ter assumido numa entrevista ao Expresso que estava “preparado para liderar uma nova estratégia no PSD” para substituir Rui Rio, Pedro Duarte começa a preparar uma alternativa programática para um dia poder disputar a liderança: o social-democrata avança este sábado com a criação de uma plataforma digital - Manifesto X - que reúne especialistas independentes para pensarem e redigirem propostas setoriais e três conferencistas para avaliarem o estado da arte nas suas áreas.



O Expresso revela na sua edição de hoje os vários nomes envolvidos no projeto, assim como a forma de participação. "Não há ex-deputados, ex-ministros, ex-secretários de Estado, nem militantes partidários.” São pessoas que “não fizeram política no passado”, explica Pedro Duarte ao Expresso.

