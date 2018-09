Aliança. Rui Moreira fecha a porta a Santana

Rui Moreira não vai integrar a Aliança. Também não será cabeça de lista do novo partido de Pedro Santana Lopes às europeias. Mais: nem sequer quer ser associado ao novo projeto político do ex-primeiro-ministro. Essa porta está trancada, vai avisando o presidente da Câmara do Porto para quem quiser ouvir. Só Santana parece não perceber. Ou finge não perceber.

O ex-primeiro-ministro tem alimentado o tabu em torno de uma eventual aliança com o presidente da Câmara do Porto. Moreira pode juntar-se à Aliança? “Largos dias têm 100 anos”, suspira Santana, sempre que lhe perguntam por um eventual futuro a dois. O antigo líder do PSD não descola do autarca e percebe-se porquê: a marca “Rui Moreira” é forte e fresca e a ideia de uma união entre os dois causa pavor a muita gente no PSD. Mas Moreira está a perder a paciência com o bluff de Santana.

“Rui Moreira não se filiará no partido de Santana Lopes, não fará parte das suas listas e não quer ser associado a qualquer partido”, garante fonte próxima do presidente da Câmara do Porto. Mais: não existirá qualquer estratégia (formal ou informal) de apoio a Santana nas próximas legislativas, jura a mesma fonte. Se o líder da Aliança quer conquistar votos no Porto, terá de fazer esse caminho sozinho.

“Quero estar no Porto”

Publicamente, Rui Moreira tem evitado hostilizar Santana Lopes. Os dois conhecem-se há muitos anos, têm uma certa afinidade e um adversário em comum: Rui Rio. Mas a associação forçada à Aliança começa a irritar Rui Moreira. E os sinais desse desgaste já se vão fazendo notar.

Na quarta-feira, logo depois de entregar no Tribunal Constitucional as assinaturas necessárias para formalizar a criação da Aliança, Santana Lopes voltou ser questionado sobre a possibilidade de apresentar Rui Moreira como cabeça de lista da Aliança às europeias. E, mais uma vez, voltou a desconversar: os dois ainda não falaram sobre isso, mas Rui Moreira tem muitas qualidades, sugeriu Santana, deixando a porta, estrategicamente, entreaberta.

Rui Moreira foi rápido a reagir. “Quero ficar no Porto. Ponto”, escreveu no Facebook, poucas horas depois de Santana falar. E ainda remeteu para uma entrevista recente ao “JN” em que descarta qualquer ambição política nacional, deixando um sugestivo recado: “Que parte desta afirmação ainda não perceberam?”. Resta saber se o aviso chegou ao destinatário.