Rui Rio: “O mandato de Joana Marques Vidal terá sido o melhor desde o 25 de abril até hoje”

Rui Rio comentou esta sexta-feira a nomeação de Lucília Gago como nova Procuradora-Geral da República, deixando ainda rasgados elogios à antecessora, Joana Marques Vidal.

“A Procuradoria-Geral da República melhorou bastante no último mandato, este último mandato terá sido o melhor desde o 25 de abril até hoje”, disse esta sexta-feira o líder do PSD, não deixando de notar que os “resultados práticos” de “muitos e muitos dossiês que têm vindo a público” estão “muito aquém do que é exigível num Estado de Direito democrático”.

Antes, Rio começou por dizer que se manteve em silêncio sobre o assunto e que só quando o Governo colocou o assunto em cima da mesa é que deu a visão dos sociais-democratas. Rui Rio afirmou que a “posição do PSD era e é” desafiar o novo Procurador-Geral da República a apontar os “pontos negativos” da PGR.

“Entendíamos que era o momento importante para essa reflexão. Se não fosse nomeada a dra. Joana Marques Vidal, que nós entendíamos que fazia sentido ser nomeada outra vez, pois então defendíamos uma posição diferente: um modelo diferente, em que deixava de ser alguém da PGR e íamos buscar alguém fora.”

Se foi nomeado alguém de dentro da PGR e alguém próximo de Joana Marques Vidal, Rio questiona se haverá diferenças entre a anterior PGR e Lucília Gago. "Para ser assim, então tem de haver alguma diferença. Se não há nenhuma diferença, a pergunta é: porque não continua a dr. Marques Vidal? Independentemente do valor da dra. Lucília Gago. O que estou a apreciar é a condução do Governo nesta matéria."