Lucília Gago é a nova Procuradora Geral da República

Joana Marques Vidal não foi reconduzida no cargo de Procuradora Geral da República, tendo sido substituída por Lucíllia Gago, Procuradora-Geral adjunta, conforme nota publicada no site da Presidência da República.

De acordo com a nota, a nova PGR tomará posse a 12 de outubro.

O Presidente da República decidiu nomear Lucília Gago, por "duas razões determinantes":

A primeira é a de que "sempre defendeu a limitação de mandatos, em homenagem à vitalidade da Democracia, à afirmação da credibilidade das Instituições e à renovação de pessoas e estilos, ao serviço dos mesmos valores e princípios".

Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa afirma ainda que considera a nova Procuradora, "pela sua carreira e pela sua atual integração na Procuradoria-Geral da República - isto é, no centro da magistratura - a continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da Justiça igual para todos, sem condescendências ou favoritismos para com ninguém, tão dedicada e inteligentemente prosseguida" por Joana Marques Vidal.

O primeiro-ministro veio de Salzburgo ainda esta tarde. O nome escolhido foi aprovado pelo Presidente da República.

[Notícia atualizada às 21.30]