“A recondução de Joana Marques Vidal não me surpreende”

No seu comentário político semanal na SIC, Luis Marques Mendes disse não saber se já há uma decisão formada em relação à recondução ou não de Joana Marques Vidal co cargo de procuradora-geral de República, mas sublinhou não ficar surpreendido se a decisão do primeiro-ministro e do Presidente da República for no sentido de um segundo mandato. “Fez um mandato muito positivo, bem como todo o Ministério Público e procuradores”, disse Mendes, daí “ser normal a recondução para não dar um sinal errado”.

A manifestação favorável dos partidos à recondução da PGR é vista com naturalidade pelo comendador: “Não é uma partidarização, nem uma questão ideológica de direita ou esquerda, até por ser uma mulher de esquerda escolhida por um Governo socialista”. Na análise ao mandato da PGR, o comentador considerou que Joana Marques Vidal teve uma atuação profissional, independente e isenta, razão pela qual entende que a recondução é positiva para o país.

Em relação à visita de António Costa a Angola, Marques Mendes diz que será, sobretudo, um encontro político, defendendo que os dois países, até por razões históricas, estão condenados a perder quando estão de costas viradas. Depois de “um período de gelo por causa de querelas judiciais”, o ex-líder do PSD antecipa a retoma de um relacionamento tranquilo entre Lisboa e Luanda e o reforço de relações económicas. Além de anunciar que João Lourenço virá a Portugal a convite do Presidente da República, Mendes destacou que o Governo vai abrir uma linha de crédito, de 500 milhões de euros, de apoio às exportações para Angola, país que já foi o sétimo destino das exportações nacionais.

Um acordo para evitar a dupla tributação foi outra das novidades referidas por Marques Mendes