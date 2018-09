José Eduardo Martins demite-se de Lisboa

O social-democrata diz não estar disponível para a “política de aparelho, das jogadas, das trocas de influências e dos casos” e tece acusações à direção de Rui Rio

José Eduardo Martins, cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal, renunciou ao cargo de deputado municipal em Lisboa.

Numa carta enviada aos militantes do PSD/Lisboa, a que o Expresso teve acesso, o social-democrata diz não estar disponível para a “política de aparelho, das jogadas, das trocas de influências e dos casos” e acusa a direção de Rui Rio de nada ter feito para cortar “protagonistas” que estão mais “interessados em criar e manter redes de poder interno do que em servir um projeto coletivo ao serviço do bem comum”.

