Costa reuniu com Catarina em São Bento, mas ninguém falou da taxa polémica

Quinta-feira à noite, António Costa encontrou-se em São Bento com Catarina Martins e Pedro Filipe Soares. O Orçamento do Estado para o próximo ano foi o único ponto na agenda da reunião, marcada há cerca de duas semanas. Fora do encontro ficou o tema que incendiou as relações entre Governo e BE durante os últimos dias. Nem o primeiro ministro puxou para a conversa a ‘taxa Robles’ que, dias antes, disse “não perceber bem” e ter sido “feita à pressa”. Nem a coordenadora do BE e o líder da bancada parlamentar pediram explicações ao primeiro-ministro sobre o arraso público que Costa deu à proposta.

