Sondagem. Portugueses acreditam que PSD será o partido mais prejudicado pela Aliança de Santana

Foi uma das notícias que agitaram o verão político: Pedro Santana Lopes, que concorreu à liderança do PSD em janeiro e perdeu, vai mesmo avançar com a criação do seu próprio partido. Multiplicaram-se as análises sobre o efeito Aliança no eleitorado, tentando perceber a forma como esta novidade irá mexer com o xadrez político até às legislativas do próximo ano. Será o seu antigo partido, agora com Rui Rio ao comando, o mais prejudicado? Irá Santana posicionar-se mais ao centro e roubar votos ao PS, contribuindo até para a morte do sonho da maioria absoluta? Ou será o CDS de Assunção Cristas o grande afetado por esta iniciativa?

Para os portugueses, a resposta é clara: só o PSD terá motivos para preocupação. Foi assim que responderam 38,2% dos inquiridos no estudo de opinião da Eurosondagem para o Expresso e a SIC, quando questionados sobre "quem tem mais a temer" com o efeito Aliança. Um número quase tão alto como os que consideraram que, na verdade, Santana não constitui um perigo, pelo que "nenhum" tem nada a temer (36,6%).

Apesar de ainda não ter falado com o ex-PSD, Assunção Cristas já veio dizer que vê Santana como um potencial parceiro de alianças, uma vez que tem defendido que desde as últimas legislativas, com a experiência da geringonça, o voto útil acabou e a prioridade é conseguir reunir 116 deputados na área do centro-direita. Se diz não ver Santana como uma ameaça - apesar de dentro do CDS a iniciativa ser vista com cautela - os inquiridos dão-lhe razão: só 9,9% consideram que tem motivos para estar preocupada. Quanto ao PS, o número desce para os 4,4%.

Apesar de ainda não ter sido formalmente criado (está na fase de recolha de assinaturas), o partido de Santana também já entra nas sondagens. E o ex-militante do PSD vê os resultados com bons olhos. Afinal, ao estudo da Eurosondagem de julho em que 5% dos inquiridos admitiam votar Aliança nas legislativas, Santana respondia com otimismo: "Cinco por cento já chegava".

