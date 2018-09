Acordo à vista para manter a Procuradora

Primeiro-ministro e Presidente da República não falam sobre o assunto mais delicado do momento, mas ao que o Expresso apurou, tudo aponta para a recondução de Joana Marques Vidal. A notícia nunca sairá antes de o primeiro-ministro regressar da visita que na próxima semana faz a Angola e antes da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ouvir os partidos com assento parlamentar, o que deverá ocorrer antes do final do mês. O Expresso sabe que a procuradora terá deixado a porta aberta a continuar no cargo. Na semana passada, e como o Expresso noticiou, António Costa deixou claro não querer comprar uma guerra com Marcelo em torno da escolha do próximo procurador. Sondagem mostra que portugueses estão divididos quanto à continuidade de Marques Vidal.

Saiba mais na edição deste sábado do Expresso.