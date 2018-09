Marcelo à espera de “decisão unilateral” do Governo sobre professores

O Presidente da República voltou esta quarta-feira a mostrar-se disponível para receber os sindicatos dos professores "se for essa a sua intenção" e disse aguardar a "decisão unilateral" do Governo sobre a contagem do tempo para progressão na carreira.

Questionado pelos jornalistas à margem de uma conferência em Lisboa sobre a ausência de acordo entre os sindicatos e o Executivo, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que tem evitado pronunciar-se sobre o assunto "até porque esperava por encontros entre o Governo e sindicatos".

Agora, disse, aguarda pela "decisão unilateral do Governo" e continua "disponível para receber os professores", se "for essa a sua intenção".

"Isto é, [espero] pelo diploma legal que há de chegar às minhas mãos traduzindo a posição do Governo e, já agora, também continuo disponível para receber os professores como disse se for essa a sua intenção", afimou.

Na passada sexta-feira, no final de reunião de negociação no Ministério da Educação, o ministro da tutela, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou que o Governo avança unilateralmente, sem acordo dos sindicatos, com a devolução de apenas dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos de tempo de serviço congelados, a partir de 1 de janeiro de 2019, algo que os sindicatos já garantiram que não vão aceitar.