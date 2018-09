Azeredo não sabe se material de Tancos foi todo recuperado e passa a bola à investigação

Foi a quarta ida ao Parlamento do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, para falar sobre o caso de Tancos por insistência da oposição. Uma insistência que visa "criar alarme social", defendeu esta quarta-feira o governante. Questionado de novo sobre se afinal o material roubado foi ou não todo recuperado, como se diz num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa revelado pelo Expresso em julho, o ministro chutou o assunto para o Ministério Público: "Como é que poderia certificar ou deixar de certificar qual o material recuperado? A questão está neste momento sob alçada do MP. As funções do Executivo não devem confundir-se com as das autoridades judiciais".

Azeredo Lopes viu-se confrontado com aparentes contradições nesta matéria: até o primeiro-ministro chegou a congratular-se com a recuperação do material, para este verão, depois da notícia do Expresso, o chefe do Estado-maior do Exército, Rovisco Duarte, vir dizer que nunca se tinha garantido que o material referido era "todo" o material inicialmente roubado.

Esta quarta-feira, o ministro insistiu: a informação de que o armamento tinha sido recuperadao foi transmitido em primeiro lugar ao Governo pela Polícia Judicial Militar, que tem também a responsabilidade da perícia ao material recuperado. Por isso, para Azeredo Lopes, o ónus fica com a polícia militar - "não sou diretor da PJM" - mas também com o MP - "Os acórdãos estão sob segredo de justiça e a culpa é do ministro?"

Depois de o CDS ter apontado responsabilidades também ao CEME, como aliás já tinha feito em julho, pedindo mesmo a exoneração de Rovisco Duarte, Azeredo pareceu defender o chefe militar. "O CEME não conduz o processo de investigação e de recuperação", sublinhou, depois de João Rebelo, do CDS, ter declarado: "Descobrir quem falhou nas medidas de segurança cabe ao Exército desvendar, e se resiste cabe ao senhor impor que o faça". Para a oposição, a responsabilidade chega, por isso, às mais altas instâncias políticas, tendo o PSD admitido mesmo chamar o primeiro-ministro ao Parlamento para dar explicações sobre o caso.

Ministro irritado com Rio

O ministro também mostrou irritação com as recentes declarações de Rui Rio sobre o caso, acusando o líder do PSD - através de uma mensagem no Facebook - de fazer "chacota" com instituições do Estado e pedindo aos partidos que não "instrumentalizem" este caso para fins políticos. Na semana passada, Rio usou o famoso sketch de Raul Solnado sobre uma ida à guerra para se referir ao caso de Tancos.

"O Governo reivindica ter cumprido o seu dever, que era desencadear todos os processos" que se seguiram ao roubo, defendeu o ministro. Azeredo Lopes alegou que boa parte dos problemas de segurança já vinha pelo menos da década de 1980 e que o Executivo assumiu a responsabilidade por o roubo ter acontecido no seu mandato, adotando novos sistemas de inventariado e de reposição física da segurança dos paióis.