A primeira mulher porta-voz do Exército assumiu hoje o cargo

É da Arma de Cavalaria a primeira mulher a exercer as funções de porta-voz do Exército. A major Elisabete Silva assumiu hoje o cargo, sucedendo ao tenente-coronel Vicente Pereira. Oriunda do norte, de Lousada, tem 38 anos, é casada e tem dois filhos, segundo um comunicado oficial do ramo.

Foi a primeira oficial a integrar os quadros da Arma de Cavalaria do Exército, depois de ingressar na Academia Militar em 1997 e concluído a Licenciatura em Ciências Militares em 2003. Entre 2015 e 2017 foi docente na Academia Militar, aos cursos de Cavalaria. Em 2018, concluiu o Curso de Estado-Maior Conjunto no Instituto Universitário Militar.

Ao longo dos mais de 20 anos, desempenhou várias funções de comando da componente operacional, destacando-se o Comando do Esquadrão de Reconhecimento na Brigada Mecanizada equipado com os Carros de Combate Leopard 2 A6.

Do ponto de vista internacional, comandou o Pelotão de Atiradores do 2º Batalhão de Infantaria Mecanizada destacado para a Bósnia-Herzegovina.