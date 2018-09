Marques Mendes: "O projeto de Santana Lopes é uma vontade de voltar a ter poder"

No seu comentário habitual no "Jornal da Noite" de domingo da SIC, Luís Marques Mendes falou sobre o partido de Santana Lopes e sobre o discurso de Rui Rio na reentré do Pontal

Luís Marques Mendes disse na noite deste domingo, no seu habitual comentário televisivo, que não acredita que o novo partido de Santana Lopes tenha sucesso. "Parece um partido unipessoal, uma luta de galos. Soa a oportunismo." Questionado sobre a possível fórmula de sucesso, o comentador disse que "isso dependerá da estratégia de Rui Rio", acrescentando que "se Santana Lopes der a ideia de que Rui Rio está muito próximo de António Costa, pode ganhar eleitores com isso". "Quem ganha com isto tudo é o PS, é óbvio. A divisão do centro-direita é boa para o PS e acho que o PSD é o partido que tem mais a perder", concluiu. Ainda sobre o PSD, Luís Marques Mandes classificou o discurso de Rui Rio na reentré do Pontal como "bom até aos 20 minutos, em que fala sobre o país. Um discurso de oposição em que toca os temas essenciais, como os incêndios, saúde, investimento público. É o discurso mais duro e acutilante de Rui Rio". A parte menos positiva do discurso para Marques Mendes "é aquela em que ele vira o discurso para dentro e o vira para os adversários internos. A partir daí olha-se para os jornais e é sobre isso que se fala, desviou a atenção e perdeu eficácia".