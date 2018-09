Marques Mendes: "A medida proposta por Fernando Medina é eleitoralista"

No seu comentário habitual no "Jornal da Noite" de domingo da SIC, Luís Marques Mendes considerou a medida do presidente da Câmara de Lisboa da redução dos preços dos passes sociais "algo eleitoralista"

"É uma boa ideia, mas soa a eleitoralismo". Foi assim que Marques Mendes classificou a medida proposta por Fernando Medina para a redução do preço dos passe sociais na zona da Grande Lisboa. "Usar mais os transportes públicos pode resolver o problema do trânsito na grandes cidades. Mas quem é que paga? Faz sentido esta medida ser incluída no Orçamento do Estado e uma pessoa que é de Bragança pagar por um serviço que não usa", questionou o comentador. "Não é justo. Fazer propostas que os outros pagam é fácil e barato", disse, acrescentando que "parece que se está a viver numa espécie de forrobodó orçamental... qualquer coisa o orçamento dá, o orçamento suporta. Tudo se vai buscar ao orçamento. Convinha pensar não só na próxima semana ou mês, mas nas próximas gerações", concluiu. Continuando por temas que considerou populistas, também a medida proposta por António Costa da redução em 50% de IRS para emigrantes que voltassem a Portugal, Marques Mendes disse que o primeiro-ministro "não precisava disto. É uma ideia boa, mas já existe em Portugal um regime parecido com este desde 2012 e aplica-se a estrangeiros e a portugueses que vivam há pelos menos cinco anos no estrangeiro." Marques Mendes questionou ainda se "as pessoas que saíram voltarão? Os salários lá fora são bem mais altos que em Portugal".