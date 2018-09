Eleições intercalares: Movimento de cidadãos vence em Terena, CDU ganha em Darque

O movimento de cidadãos que venceu as eleições autárquicas de outubro de 2017 na freguesia de Terena, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, voltou a ganhar, mas, desta vez, com maioria absoluta. Já a CDU, ganhou as eleições intercalares para a Junta de Freguesia de Darque, em Viana do Castelo, tendo conseguido seis dos 13 mandatos a atribuir

O ato eleitoral que decorreu este domingo em Terena resultou da renúncia ao mandato do presidente da Junta e de todos os membros efetivos e suplentes da lista vencedora das autárquicas do ano passado, tendo o Governo marcado uma nova chamada às urnas. Fonte do município indicou à agência Lusa que, nas eleições intercalares de hoje, a lista movimento DITA - Alandroal É o Nosso Partido, encabeçada por Miguel Gomes, conquistou 201 votos (49,63%) contra 132 votos do PS (32,59%), liderado por Umbelina Borralho, e 64 votos da CDU (15,80%), que apostou em Manuel Pereira. Com estes resultados, segundo a mesma fonte, o DITA - Alandroal É o Nosso Partido consegue a maioria absoluta, uma vez que garantiu a eleição de quatro elementos da sua lista, enquanto o PS não foi além de dois eleitos e a CDU de um. Foram ainda registados quatro votos nulos (0,99%) e outros quatro em branco (0,99%), adiantou, referindo que, para estas eleições, estavam inscritos 621 eleitores e que a abstenção se situou nos 34,78%. O movimento DITA - Alandroal É o Nosso Partido já tinha vencido as eleições autárquicas do ano passado, com 40,04% dos votos, mas não conseguiu a maioria absoluta, com PS e CDU a terem, juntos, mais mandatos. Após várias tentativas, os eleitos não alcançaram um acordo para a constituição do executivo da Junta. Em maio, todos os eleitos do DITA - Alandroal É o Nosso Partido apresentaram a renúncia ao mandato, o que provocou a falta de quórum e a convocação de eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia. Quanto à Câmara de Alandroal, João Grilo, que já tinha sido presidente entre 2009 e 2013, encabeçando um movimento independente, voltou a conquistar este município alentejano, nas autárquicas de 1 de outubro de 2017, desta vez a liderar a lista do PS. O PS alcançou a maioria relativa, mas o apoio do vereador Paulo Gonçalves, eleito pela CDU, permitiu à gestão socialista passar a ter maioria absoluta, com três vereadores contra um da CDU e um do DITA. CDU vence Darque A CDU ganhou as eleições intercalares para a Junta de Freguesia de Darque, em Viana do Castelo, tendo conseguido seis dos 13 mandatos a atribuir, disse à Lusa fonte ligada ao processo eleitoral. Salientando que estes são "resultados provisórios e que os resultados finais só serão conhecidos na segunda-feira", a referida fonte apontou que o PS foi o segundo partido mais votado, conseguindo cinco mandatos, seguindo-se o PSD e CDS-PP com um mandato cada. A CDU, liderada por Augusto Silva, teve 916 votos, o PS, liderado por Fernando Garcez, atingiu os 731, o PSD, com Helena Marques como cabeça-de-lista, teve 198 e o CDS, encabeçado por Pedro Meira, 167. Houve ainda 24 votos nulos e 24 votos em branco, tendo votado 2.060 dos 7.356 votantes inscritos. A vila de Darque, situada na margem esquerda do rio Lima, está, desde abril, a ser gerida por uma comissão administrativa liderada pelo ex-presidente da Junta de Freguesia de Darque Fernando Garcez, que se recandidata ao cargo pelo PS, depois de os eleitos da CDU e PSD na Assembleia de Freguesia renunciarem ao mandato, provocando o ato eleitoral. A oposição exigia estar representada na Assembleia Municipal de Darque, freguesia onde o PS venceu as últimas autárquicas, com 37,64% dos votos.