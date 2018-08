União Europeia responderá a eventuais taxas dos EUA sobre automóveis

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou esta sexta-feira que a União Europeia ripostará a eventuais taxas automóveis norte-americanas, quando o cessar-fogo comercial acordado em julho entre Washington e Bruxelas parece estar novamente em causa.

Se o presidente norte-americano, Donald Trump, reforçar os direitos aduaneiros contra as importações de automóveis europeus, como ameaçou fazer na quinta-feira à agência Bloomberg, "também o faremos", anunciou Juncker à cadeia alemã ZDF.

O ministro do Comércio do Japão disse na semana passada que a política de tarifas aduaneiras do Presidente dos Estados Unidos reflete uma incompreensão grave da importância do comércio livre e da contribuição das empresas japonesas para a economia norte-americana.

Hiroshige Seko, ministro da Economia, Comércio e Indústria, advertiu também, numa entrevista à agência Associated Press, que o Japão pode tomar medidas se os Estados Unidos cumprirem a ameaça de impor uma tarifa de 25% às importações de automóveis do Japão.