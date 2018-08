PCP incentiva autarquias a não aceitarem descentralização em 2019

O PCP defende que os municípios devem rejeitar em 2019 as funções que até aqui eram atribuídas ao Estado central (em áreas como Saúde e Educação) e que, de acordo com o processo de descentralização, deveriam passar a ficar nas mãos das autarquias. Ou seja, na prática, os comunistas sugerem que se adie pelo menos um ano a descentralização do Estado, por acreditarem que o processo não só tem erros de princípio como está a ser mal conduzido.

Há meses que o PCP – tal como o CDS e o Bloco de Esquerda – critica o acordo a que chegaram PSD e PS para dar início à descentralização, e que começou a ganhar forma em julho, com a aprovação das leis-quadro que previam a transferência de competências do Estado para as autarquias. De acordo com a lei aprovada no Parlamento, os municípios deveriam comunicar ao Governo até dia 15 de setembro se aceitam começar a receber as novas funções já em 2019 ou não. O problema é que os decretos que definem exatamente quais são essas novas funções, e com elas o envelope financeiro que cada município receberá, não estão prontos. E, por isso, não é possível que as autarquias comuniquem se aceitam ou não as novas funções - porque não as conhecem.

Com vários municípios a anunciar já de antemão que não aceitam receber competências em 2019, o Governo enviou, esta quinta-feira, uma carta em que esclarece que as autarquias que têm vindo já a anunciar que não querem receber competências tomaram decisões “extemporâneas” e “destituídas de valor jurídico” e que esse processo ficará pendente até que os tais decretos estejam prontos. Ora, o PCP entende que a carta do Governo não passa de uma forma de “inadmissível pressão” para “impor a transferência de encargos”. E deixa avisos ao Executivo e às autarquias.

“Missivas, pareceres ou interpretações de Direcções Gerais, Secretários de Estado ou Ministros não têm o poder de alterar uma lei aprovada na Assembleia da República”, começam por defender os comunistas. No entender do PCP, o Governo não tem sequer poder para adiar o prazo final em que as autarquias devem decidir se aceitam as novas competências. Por isso, garante o partido, “a carta do ministro [Eduardo Cabrita, da Administração Interna] só pode ser vista como expressão da desorientação face a uma legislação resultante do negócio entre o governo e o PSD que tem suscitado a crítica e oposição de autarquias de diversas forças políticas”.

PCP acusa Governo de “falta de serenidade e rigor”

Para os comunistas, as críticas ao processo de descentralização – que surgem também do lado de bloquistas e centristas, assim como de autarquias como o Porto, Vila Nova de Gaia ou Sintra – levaram o Governo a anunciar um adiamento que não depende de si, uma vez que a data está fixada na lei, pressionando as autarquias para que “deixem de respeitar o que a lei dispõe”. E, perante esta atitude do Governo, que demonstra a “falta de serenidade e rigor deste processo”, o partido de Jerónimo de Sousa só vê “uma resposta” possível: “a deliberação, até 15 de Setembro, de rejeição da assumpção de competências em 2019”.

Esta quinta-feira, antes de ser emitido o comunicado do PCP, o gabinete do ministro Eduardo Cabrita já tinha defendido que “o prazo para os municípios se pronunciarem sobre as novas competências decorre da aprovação dos diplomas setoriais”, ou seja, que independentemente da data que a lei prevê, sem decretos a concretizar os pormenores da reforma não haverá adesão à descentralização. E, por isso, rejeita a decisão das autarquias que já comunicaram previamente que não querem receber competências novas em 2019 (têm até 2021 para o fazer).