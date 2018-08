Marcelo promulga criação do Conselho de Obras Públicas e do Portal de Fornecedores do Estado

O Presidente da República promulgou nesta quarta-feira a criação do Conselho Superior de Obras Públicas e do Portal Nacional de Fornecedores do Estado, segundo informação divulgada na página da Presidência na Internet. Em ambas as promulgações, Marcelo Rebelo de Sousa saudou a criação das entidades. Sobre o Conselho Superior de Obras Públicas, saudou "o reatamento de uma tradição secular, embora em novos moldes".

Já sobre o Portal Nacional de Fornecedores do Estado, destacou as "vantagens em termos de desburocratização". O Portal Nacional de Fornecedores do Estado, aprovado pelo Governo em agosto, é uma das medidas previstas no programa Simplex+. O objetivo é simplificar, com recurso a meios digitais, os procedimentos para verificar a inexistência de impedimentos à contratação de fornecedores e a regularidade da sua situação perante o fisco e a Segurança Social.

O Conselho Superior de Obras Públicas, aprovado em julho pelo Governo, terá como funções emitir pareceres de caráter técnico, económico e financeiro sobre programas de investimento e projetos de valor superior a 75 milhões de euros.

A entidade incluirá, nomeadamente, representantes do Governo, Concertação Social, ordens profissionais, municípios, freguesias e ambientalistas, e terá um conselho permanente, comissões técnicas e um conselho plenário, segundo a informação dada pelo Governo em julho.