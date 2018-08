Acabaram as férias do Presidente. Esta quarta-feira foi o último dia de descanso de Marcelo Rebelo de Sousa, que andou sobretudo pelo interior do país e visitou as zonas afetadas pelos incêndios do ano passado. Entre praia, cafés, rios, passeios, pessoas e muitas selfies, escolhemos 25 imagens e construímos o álbum das férias 2018