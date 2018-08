“PSD parado, inativo e em férias” é o “melhor aliado para o PS”

Luís Marques Mendes fez uma análise, este domingo, na SIC, da rentrée política do PS, sublinhando que o primeiro-ministro, António Costa, deixou recados para as forças políticas à esquerda que apoiam o Governo: “atenção, nada de crises políticas”. É esta uma das leituras que o comentador faz da intervenção do secretário-geral socialista, durante a “Festa de Verão” do partido, em Caminha.

Acima de tudo, o antigo líder do PSD frisa a subtileza e os eufemismos de Costa, refutando a ideia de que o chefe do Governo não tenha pedido uma maioria absoluta para as próximas eleições legislativas de 2019.

“Sejamos francos, António Costa já começou a pedir a maioria absoluta. Está a pedir, sem pedir, de forma implícita e indireta. Mas para bom entendedor - e os portugueses são bons entendedores - meia palavra basta”, afirmou Marques Mendes, no habitual espaço de comentário semanal, onde também classificou o Orçamento de Estado para 2019 “claramente eleitoralista”.

Mendes notou, de forma irónica, que o primeiro-ministro “esqueceu-se de agradecer ao PSD e a Rui Rio”, acrescentando que os sociais-democratas terão um “problema sério” para conseguir votos ao centro. “Um PSD parado, inativo, em férias, sem fazer oposição e sem iniciativa é o melhor aliado para o PS ter maioria absoluta”, considera o comentador político. “No nosso sistema eleitoral, o segundo partido se ficar a uma distância grando do primeiro, facilita a maioria absoluta. Se o PSD tiver 28 ou 30% dos votos, isso é um resultado muito baixo e favorece António Costa”, conclui Marques Mendes.

“Se Joana Marques Vidal não for reconduzida, cheira a esturro”

Outro dos temas abordados foi o da recondução ou substituição de Joana Marques Vidal como Procuradora-Geral da República (PGR). O antigo presidente do PSD considera que a recondução “tanto pode ser uma decisão consensual como polémica”, mas “justifica-se que seja reconduzida para um segundo mandato”.

O comentador enalteceu que “finalmente se criou a ideia de que a Justiça é para todos”, elogiando a coragem da PGR. “Não é todos os dias que se investiga um antigo primeiro-ministro e o caso de Angola”, frisou Marques Mendes, defendendo que se Joana Marques Vidal “não for reconduzida, cheira a esturro”.

Lançando um olhar pela política internacional, Luís Marques Mendes afirma que esta foi uma “semana negra para Donald Trump”, com os escândalos da condenação do ex-diretor de campanha do presidente norte-americano, à qual se somaram as confissões do seu advogado. O comentador político deixou ainda uma nota de pesar pela morte do senador republicano John McCain, “um homem de grande caráter”, que faleceu este sábado, vítima de cancro no cérebro, aos 80 anos.

“A SIC deixou de estar à defesa e passou a jogar ao ataque. Fez um golaço”

Um dos assuntos quentes que marcaram esta semana, foi o agitado mercado de transferências de verão para os canais televisivos nacionais, com a surpreendente mudança da apresentadora Cristina Ferreira, que trocou a TVI pela SIC, num negócio de contornos ímpares na história da televisão em Portugal.

“Parece o Cristiano Ronaldo a transferir-se do Real Madrid para a Juventus, tal o impacto, o estrondo e o dinheiro envolvido”, comparou Marques Mendes. Recorrendo ainda à terminologia futebolística, o comentador considera que “a SIC deixou de estar à defesa, passou a jogar ao ataque e, portanto, fez um golaço”.