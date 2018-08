O dia em que Costa quase discursou à desgarrada (e recusou pedir a maioria absoluta)

São 15h30 e aproximamo-nos do balcão de um café de Caminha para pedir um cachorro quente, que consta da ementa. Do outro lado do balcão, o funcionário hesita. “Se calhar ainda arranjo um… Mas daqui a pouco já não há nada, vem aí muita malta”. Também não convém pedir fatura com número de contribuinte: “Verdadeiramente, hoje não é o melhor dia”. A poucos passos dali, no Parque 25 de Aabril, prepara-se a esta hora a festa de verão do Partido Socialista. E Caminha, que nesta altura ainda conserva o seu ambiente pacato e as ruas onde impera o silêncio, sabe que vai receber uma enchente como poucas.

Quando falta cerca de meia hora para o arranque da festa em que o primeiro-ministro marcará presença, o único ruído que se ouve perto da estação de comboios vem não da festa mas de um autocarro, que para ali temporariamente para recolher quem se dirige ao festival de Vilar de Mouros. É preciso caminhar sempre junto ao Rio Coura para descobrir o parque, onde se grelham umas bifanas, embora ainda com pouco entusiasmo. Já há cerca de duas dezenas de pessoas diligentemente sentadas à espera, frente ao palco onde há de falar Costa mas por enquanto passa uma versão ao vivo de “Solta-se o beijo”, dos Ala dos Namorados.

Debruçadas sobre o parque com curiosidade, duas senhoras avaliam os preparativos da festa:

— Bem, podemos ficar aqui pelo menos a ouvir as músicas…

— Mas ali do outro lado estão a fazer barulho com tachos há duas horas!

Aproximamo-nos para averiguar o que é exatamente esse “barulho com tachos”. Do outro lado do parque está montada uma espécie de segunda barricada. Se primeiro o cenário era composto por bandeiras vermelhas e brancas de punho em riste, símbolo dos socialistas, aqui há cartazes que apontam o dedo aos principais responsáveis do PS: “Carlos César prometeu, Costa garantiu”. O grupo de lesados do BES que habitualmente ‘invade’ os eventos do PS – ainda no Congresso do partido, em maio, aconteceu – montou uma operação de tamanho considerável, espalhou cartazes e, atraindo mais olhares curiosos do que as banquinhas de comes e bebes da festa, passa uma canção de Quim Barreiros que reza assim: “Quando eu for grande não quero ser ladrão/ Quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão”.

O despique entre os altifalantes dos dois lados da batalha será uma constante durante a tarde. Se do lado do PS se ouvem canções de Mariza mais alto, logo o grupo de lesados sobe o volume e grita contra a “ladroagem”. Não demorará muito tempo até que o PS dê efetivamente o pontapé de saída para a sua festa, abafando, durante algum tempo de forma aparentemente definitiva, os sons que vêm do lado oposto do parque. Pelas 16h, dá-se as boas vindas ao primeiro grupo de folclore da tarde. Seguir-se-ão muitos mais. Uns mais desafinados que outros – em certos momentos em que há quem tape os ouvidos quando se aproxima do palco para ir buscar uma cerveja (neste caso, um fino) ou uma bifana.

A falta de audiência na plateia do PS explica-se facilmente e resolve-se pelas 15h43: é esta a hora de chegada do comboio que os socialistas alugaram para transportar 460 militantes até Caminha. Será exagerado anunciar, como faz o speaker, que “Portugal se deslocou a Caminha", mas quatro centenas de pessoas fazem a diferença, mesmo que durante algum tempo boa parte delas se entretenha a fazer as contas para perceber quando chegará Costa e a procurar a melhor sombra junto das banquinhas de comida.

Um último intervalo antes de o primeiro-ministro, já com um atraso de cerca de cinquenta minutos, chegar: o speaker socialista cala-se durante um momento e logo se ouvem, do outro lado do parque, os gritos contra a “quadrilha” dos banqueiros. Segue-se um momento de uma espécie de fado à desgarrada que se transforma numa guerra de decibéis: enquanto os cantores em cima do palco procuram rimas para o nome do primeiro-ministro (“Já pedi palmas para o PS/Adivinham quais vou pedir/ É para o Antoninho e as terras da Caminha”, a que se acrescenta um “É de vós que precisamos para o país andar para a frente”), o grupo de lesados do BES não abranda: “O primeiro-ministro e o presidente têm medo porque não é o Governo nem o presidente que governam Portugal, é esta quadrilha que temos!”.

Quando Costa finalmente sobe ao palco, cerca das 17h50, o speaker faz um esforço para entusiasmar as hostes, que, talvez vencidas pela guerra de altifalantes, demoram cada vez mais a corresponder aos pedidos de aplauso. E as vaias, vindas do outro lado do parque, sobem de tom assim que o primeiro-ministro começa. Mas Costa tem voz que chegue para abafar os protestos e arranca para um discurso de cerca de meia hora em que consegue, agora sim, agarrar o público. Antecipando-se à dúvida clássica – irá o Governo pedir a maioria absoluta aos portugueses? – Costa esclarece: “Como não gosto de tabus, quero deixar muito claro uma coisa. Nós só temos uma meta nestas eleições: ganhar!”. Enumera os sucessos do Governo, ataca a direita. E, se à primeira vez que pede mais “força” para o PS nas urnas ouve alguns aplausos, à quinta repetição já conquistou a plateia. Costa pode não pedir a maioria absoluta, mas esforça-se por apelar ao voto no PS e logo de seguida a deixar recados aos parceiros de esquerda, lembrando que “os portugueses não votarão em ninguém que ponha em causa a sustentabilidade das contas públicas”.

Por entre referências a votos e promessas de futuro, fica dado o mote para o arranque da campanha eleitoral do PS, já que no próximo ano haverá umas eleições legislativas, umas europeias e umas regionais (na Madeira) para disputar. Mas, assim que Costa termina o discurso, toda a festa se desmonta num ápice – é bom lembrar que, quase à mesma hora (19h), começa o dérbi em que se enfrentam Benfica e Sporting, e sabe-se também que o primeiro-ministro é um benfiquista empenhado. Do outro lado também haverá adeptos de futebol prontos a dispersar, já que longe do vigor do início da tarde, quando Costa termina o discurso o máximo que se ouve são uns gritos mais espaçados: “Paguem o que devem...”.