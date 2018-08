Costa pede "força para o PS" e deixa avisos à geringonça: estabilidade e rigor nas contas são para manter

Foi preciso esperar até ao fim do discurso de António Costa que deu o tiro de partida para um ano de eleições para que o primeiro-ministro respondesse à questão que se coloca sempre a um Governo: não, Costa não vai pedir explicitamente a maioria absoluta. O seu único objetivo, garante, é "ganhar" as legislativas, europeias e regionais (da Madeira) que acontecerão em 2019. Mas, ao longo de um discurso de mais de meia hora, conseguiu pedir por cinco vezes mais "força" para o PS - e deixar avisos aos parceiros da geringonça.

O palco escolhido foi Caminha, que acolhe este sábado a festa de verão do PS, isto é, a rentrée dos socialistas. Por coincidência ou não, aconteceu na semana em que se cumprem mil dias desde que este Governo se formou - e foi também o dia um da campanha eleitoral do primeiro-ministro que lutará em 2019 pela reeleição.

Estabelecendo o tom para "um ano político que vai ser muito exigente", Costa não demorou a explicar porque é que é "tão importante dar força ao PS": "Não há nenhum governo progressista em Portugal sem o PS e sem que o PS tenha força para formar esse Governo". Mesmo com elogios à geringonça pelo meio - "Temos gosto e avaliamos muito positivamente o trabalho que temos feito com os nossos parceiros" - o primeiro-ministro separou as águas: "Eles têm sido essenciais, mas o PS é e será sempre imprescindível para que haja um governo de esquerda em Portugal".

Para os parceiros viriam também avisos claros, numa altura em que já se negoceiam à esquerda as medidas que farão parte do próximo Orçamento do Estado. Para que a recuperação de rendimentos possa prosseguir, avisou Costa, "é fundamental não estragar o que já conseguimos".

"Ninguém nos perdoaria se criássemos uma situação em que fosse necessário cortar o que já conseguimos obter. Não podemos pôr em causa nem a estabilidade política que esta solução de parceria tem permitido nem ter uma gestão orçamental irresponsável", declarou Costa. E deixou o recado contra exigências eleitoralistas: "Que ninguém pense que para o ano, por ser ano eleitoral, vamos pôr em causa o rigor à procura de caçar votos, porque um voto ganho pode ser um país que se perde. Os portugueses não votarão em ninguém que ponha em causa a sustentabilidade das contas públicas", assegurou.

FERNANDO VELUDO / NFACTOS (EXCLUSIVO PARA EXPRESSO)

Jovens, interior e Cultura nas prioridades para o OE

Mais do que fazer a revisão da matéria dada, lembrando as conquistas deste Governo, da saída do procedimento por défice excessivo à baixa histórica do défice passando pelo aumento do salário mínimo nacional, Costa aproveitou nesta rentrée para elencar também as prioridades do Governo para o próximo Orçamento do Estado, a apresentar em outubro. Como o Expresso avança na sua edição impressa deste sábado, o Governo vai apresentar medidas para que quem queira regressar a Portugal, tendo saído do país durante os anos da crise, conte com uma redução de 50% no IRS e com a dedução das despesas que tiver durante a reinstalação, como a viagem ou a nova habitação.

Entre as prioridades do Governo está também o investimento no interior - tal como já tinha sido aprovado em Conselho de Ministros, apostando em medidas como a redução da taxa de IRC e a alocação de 1700 milhões de euros para projetos empresariais no interior, assim como a diminuição do preço das portagens.

O primeiro-ministro insistiu ainda na ideia de que o próximo Orçamento terá a maior dotação de sempre na área da cultura, mas de novo sem adiantar valores, assim como garantiu que a ciência terá "o maior aumento orçamental do conjunto das áreas" para que sejam criados cinco mil lugares de emprego científico. Outra prioridade será o ensino profissional, onde haverá no próximo ano "mais 50% de vagas do que em 2015", quando o Governo tomou posse.

FERNANDO VELUDO / NFACTOS (EXCLUSIVO PARA EXPRESSO)

Costa teve ainda tempo de recordar as propostas que estão pendentes na Assembleia da República para incentivar o arrendamento a preços acessíveis ou para combater a precariedade entre os jovens que procuram o primeiro emprego. Tudo, garantiu mesmo admitindo que há "nem tudo são rosas" em setores como a Saúde e a Educação, no sentido de continuar a melhorar as condições de vida dos portugueses, algo que só é possível graças a dois fatores que identificou: a "maioria política" e o "prestígio internacional" que levou António Guterres, António Vitorino e Mário Centeno a lugares de topo. Centeno não foi, aliás, o único ministro que elogiou: Costa também classificou Tiago Brandão Rodrigues, um dos governantes que tem enfrentado maiores crises neste mandato, como "um excelente ministro da Educação".

Para rematar, o primeiro-ministro disse não querer "tabus" e por isso não pediu maioria absoluta, esclarecendo: "Quero deixar muito clara uma coisa. Nós só temos uma meta nestas eleições: ganhar!". E, de forma absoluta ou não, lá voltou a pedir uma última vez: "Apelo a todas e a todos: militantes, simpatizantes, os que ao longo destes três anos têm descoberto o PS, aqueles que na rua me dizem ‘eu nunca votei assim mas estou agradado', a todos eu peço: votem no PS já nas legislativas, já nas europeias e nas eleições regionais da Madeira". Ficou feito o pedido, que seguramente se repetirá muitas vezes nos próximos meses. Afinal, a campanha acabou de arrancar.