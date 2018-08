CDS quer saber se a CP favoreceu o PS

O deputado centrista, Hélder Amaral, pede esclarecimentos ao ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre possíveis afetações ao serviço regular da CP, motivadas alegadamente pelo comboio especial, disponibilizado para levar os militantes socialistas, entre Pinhal Novo e Caminha, para a "Festa de Verão" do partido.

O CDS pretende que o ministro Pedro Marques esclareça se a CP “aceitou atrasar horários para deixar passar o comboio do PS”, se “tem recusado outros serviços comerciais similares por alegada degradação e falta de material” e ainda aferir se a empresa “suprimiu o comboio MiraDouro, que faz percurso turístico, para que a locomotiva fosse usada no comboio fretado pelo PS”. As questões de Hélder Amaral foram entregues esta sexta-feira na Assembleia da República.

Hélder Amaral sublinha que, "desde que se tornou público o fretamento por parte do Partido Socialista de um comboio especial entre Pinhal Novo e Caminha, com vista ao transporte de militantes, são constantes as notícias que, em consequência, dão conta de alegados distúrbios no serviço da CP no período da referida viagem".

Também o deputado do PSD Carlos Silva afirmou ser “incompreensível” o recurso a comboios especiais para transportar militantes socialistas entre Pinhal Novo e Caminha, local escolhido para a reentrée política.

"É incompreensível para o PSD que a CP esteja neste estado e o PS, como partido que suporta o Governo, deverá ponderar e pensar como vai resolver o problema futuro da CP. Agora, também achamos incompreensível que a CP sobreponha a outros serviços este serviço especial. Não compreendemos que os portugueses possam vir a ser prejudicados por este serviço especial do PS", disse esta sexta-feira o deputado, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Questionado sobre o assunto, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, classificou o comboio fretado pelo partido para a “Festa de Verão” socialista, a decorrer este sábado, como um "serviço comercial absolutamente normal" e que é "prestado a qualquer cliente".