PCP desvaloriza polémica do comboio fretado do PS e censura “futuras discriminações ditadas por razões políticas”

O PCP desvaloriza o tema que envolve a CP e o comboio fretado pelo Partido Socialista para a Festa de Verão, que se realiza em Caminha, este sábado. O partido liderado por Jerónimo de Sousa, que tem recorrido todos os anos a um serviço semelhante para a Festa do "Avante!", censura que "em nome do serviço regular se pretenda percorrer um caminho que conduza à legitimação de futuras discriminações ditadas por razões políticas".

Os comunistas reagiram à polémica depois do PSD e do CDS. "A contratação de serviços por diversas entidades com empresas de transportes – rodoviários, ferroviários ou outros – enquanto prática comercial legítima e natural não merece particular comentário", escreve o partido numa nota enviada ao Expresso.

O PCP ressalva que "os serviços contratados devem ser feitos no respeito pela oferta regular prestada pelas empresas". A seguir, rejeita a censura a politização do caso. "O que não é aceitável é que em nome do serviço regular se pretenda percorrer um caminho que conduza à legitimação de futuras discriminações ditadas por razões políticas".

Ao contrário do que vai acontecer este ano, o Partido Comunista tem recorrido a um serviço do género, providenciado pela CP, para transportar militantes para a Festa do "Avante!". O "Comboio da Festa" é organizado pela Juventude Comunista.