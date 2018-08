Líder da Iniciativa Liberal demite-se por causa da página do partido no Facebook

Polémica foi desencadeada pelo facto de a página ter sido lançada para apoiar a ascensão de António Costa ao comando do PS. Miguel Ferreira da Silva defendeu que devia ser apagada, mas a maioria da comissão executiva do partido opôs-se

Uma divergência a respeito da página do partido no Facebook acabou por originar a demissão do presidente da Iniciativa Liberal, anunciada nesta quinta-feira. Colocado em posição minoritária na comissão executiva, Miguel Ferreira da Silva optou por abandonar as funções que ocupava no partido fundado em dezembro de 2017.

O caso foi desencadeado pela notícia da Rádio Renascença de que a página do partido naquela rede social já tinha sido uma ferramenta de apoio ao atual primeiro-ministro sob o título “António Costa 2015 - Capacitar Portugal”. A página em causa mudou de nome em duas ocasiões até, finalmente, ser assumida como a presença oficial da Iniciativa Liberal (IL) no Facebook.

Numa reunião realizada nesta quarta-feira destinada a debater o assunto, Miguel Ferreira da Silva defendeu a eliminação da página, mas deparou-se com a oposição da maioria dos elementos da direção do partido. Numa mensagem publicada no Facebook, o agora ex-líder da IL afirmou que "a direção da Iniciativa Liberal deveria aproveitar esta oportunidade para, sem quaisquer subterfúgios, assumir o erro e dar o exemplo de responsabilidade que sempre exigiu da restante classe política", embora assinalando que "a responsabilização se insira nas opções estratégicas anteriores à eleição desta Comissão Executiva".

Na mesma mensagem, intitulada "Obviamente, demito-me. Liberdade implica responsabilidade", Ferreira da Silva escreveu: “acreditando que não é possível apontar o caminho sem estar disponível a percorrê-lo, apresentei a minha demissão”.

Um responsável do partido havia explicado à RR que a origem da página da IL no Facebook era conhecida e que tinha sido lançada, em 2014, como uma "iniciativa cívica de apoio individual a António Costa" quando o atual chefe do Governo entrou na disputa do cargo de secretário-geral do PS contra António José Seguro. Rodrigo Saraiva adiantou que a ligação do militante em causa ao líder do PS terminou entretanto por "divergências profundas" devido à "forma" como Costa alcançou o poder.