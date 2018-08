Carlos Carreiras: “Onde anda o líder do PSD e os seus vice-presidentes? Os empatas tendem a sobreviver, mas os seus representados sofrem”

Do caso particular para o global, de um problema da autarquia que dirige para uma crítica do Governo, mas que também se estende ao PSD. Carlos Carreiras, autarca social-democrata de Cascais, queixa-se de “empatas” (e acusa Rui Rio de ser um) num texto de opinião publicado no jornal “i” esta quarta-feira.

“Onde anda o PSD, o seu líder e os seus vice-presidentes? Emigraram, já deitaram definitivamente a toalha ao tapete e apenas criticam e fazem oposição aos anteriores dirigentes do PSD? É que, em política, os empatas tendem a sobreviver, mas os seus representados perdem e sofrem”, escreve Carreiras, que na corrida à liderança do PSD apoiou o adversário de Rio, Santana Lopes.

Os “empatas”, segundo o social-democrata, são aquela “espécie de representantes políticos que, em todos os partidos, tiram força à política executiva, degradam a autoridade do governo que supostamente servem e quebram laços de confiança entre eleitores e instituições representativas. Gente que não faz História nem tão pouco fará parte dela.”

O texto de opinião de Carreiras tem como mote um investimento que era para arrancar na Linha de Cascais, autarquia que lidera, mas que devido às “más influências do PCP e do BE” o Governo de António Costa decidiu “desfazer tudo o que já havia feito”. Ou seja, Pedro Marques, o responsável pela tutela das infraestruturas, também foi um “empata”.

“A Linha de Cascais é um exemplo, entre dezenas, de um país feito refém de motivações ideológicas do governo das esquerdas. Isso é visível na morte da ferrovia de norte a sul, no mau estado da rodovia nacional, no colapso da saúde, na falta de tudo na justiça”, sentencia.