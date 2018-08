Paulo Rangel pede demissão do CEME por causa de Tancos

É “incompreensível” que o chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, se mantenha em funções na sequência do roubo de material militar em Tancos. É esta a opinião do eurodeputado do PSD Paulo Rangel, que assina esta terça-feira um artigo de opinião no jornal “Público” em que ataca as atuações de Rovisco Duarte, mas também do Governo e em particular do primeiro-ministro, no que toca a Tancos.

Para Rangel, “o padrão da atuação [do CEME] é totalmente incompatível com a missão institucional que lhe está confiada” e, se não foi até agora capaz de "organizar um inquérito para apurar as falhas ocorridas", só pode demitir-se. O social-democrata guarda palavras duras para Rovisco Duarte: “O chefe em causa chegou ao limite, institucionalmente insustentável, de, em plena comissão parlamentar, afirmar altaneiramente que não compreendia porque tinha sido chamado ao Parlamento. Como pode aceitar-se, numa democracia madura, que um alto comando militar desconsidere o Parlamento (...)?”, questiona.

E vai mais longe: se a iniciativa da demissão não partir de Rovisco Duarte, “corroendo todos os códigos de ética e virtude militar”, terá de ser o Governo a desbloquear a situação e “provocar a sua demissão”. Até porque, se não assumir essa decisão, o Executivo transferirá para si “a responsabilidade pelo sucedido”, ganhando o problema novos e mais sérios contornos políticos.

A atuação das principais figuras políticas é também questionada pelo eurodeputado no mesmo artigo. Desde logo, o modo “leviano e sobranceiro, verdadeiramente chocante”, como António Costa respondeu às questões do Expresso sobre o que falta por esclarecer no caso de Tancos, numa entrevista publicada há duas semanas. “Veio agora o primeiro-ministro dar chancela à pandemia de irresponsabilidade e tratar o caso de Tancos como se se tratasse de um vulgar assalto a uma moradia”, assumindo uma “posição absolutamente condenável” que só o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, poderá corrigir, defende Rangel.

O Expresso noticiou em julho que o Ministério Público acredita que há mais material roubado ainda por recuperar além do que tinha sido publicamente referido por Rovisco Duarte em outubro. Na sequência da notícia, o CEME foi chamado ao Parlamento e acabou por reconhecer que o Exército não pode dar garantias de que o “material recuperado” na região da Chamusca corresponde ao “material roubado” em Tancos, garantindo no entanto não haver dados novos que justificassem a sua ida ao Parlamento: “Com toda a frontalidade, não sei o que estou aqui a fazer”, desabafou. Na sequência da audição, o CDS pediu a demissão de Rovisco Duarte, considerado que o general não foi capaz de dar os esclarecimentos que se impunham a bem da segurança nacional.