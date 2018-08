“Parece uma máquina de propaganda norte-coreana”: Varoufakis revolta-se com vídeo de Centeno

Ex-ministro grego diz ainda que Bruxelas “insulta a insuportável miséria da Grécia”

Yanis Varoufakis foi um dos homens que marcou a negociação do terceiro pacote de resgate à Grécia. O ministro que em 2015 se posicionou contra a Comissão Europeia e a austeridade – o que acabou por culminar na sua demissão do Executivo - foi uma das vozes que esta segunda-feira, no dia em que o país recupera a gestão total das suas finanças públicas, teceu críticas. “Parece uma máquina de propaganda norte-coreana”, disse em relação ao vídeo gravado por Mário Centeno, presidente do Eurogrupo.

Num tweet publicado poucas horas após a divulgação do vídeo de Centeno, Varoufakis pega nas imagens e comenta: “A Comissão Europeia insulta a insuportável miséria da Grécia com um vídeo da máquina de propaganda norte-coreana.”

O vídeo em causa, com pouco mais de um minuto, foi divulgado nas redes sociais da Comissão como uma espécie de felicitação à Grécia, que esta segunda-feira colocou um ponto final a oito anos de resgates financeiros (três pacotes aprovados em 2010, 2012 e 2015). Centeno, como presidente do Eurogrupo, diz que é um “dia especial”.

“É o dia em que o resgate financeiro chega ao fim após um longo caminho com o qual todos aprendemos as nossas lições. Mas agora isso é história”, começa por dizer Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, num vídeo divulgado por Bruxelas em que arranca com um saudoso ‘kalimera‘ (que significa ‘bom dia‘ em grego). “Hoje, [a Grécia] retomou o crescimento económico. Estão a ser criados novos empregos, há um superávit orçamental e comercial e a economia foi reformada e modernizada. Sabemos que estes efeitos ainda não sentidos por toda a população, mas gradualmente vão sê-lo”, garante, deixando que o país recuperou o controlo que desejava, mas alerta: “Com controlo vem a responsabilidade”.

No total dos três resgates, a Grécia recebeu mais de 288 mil milhões de euros, uma parte significativa através de empréstimos dos parceiros europeus e outra parte pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).