Galamba e BE atacam Centeno: “lamentável”, “ridículo”, “ainda alguém tem dúvidas...?”

Nada pacífico dentro da geringonça o vídeo de Mário Centeno/ministro das Finanças português/presidente do Eurogrupo a congratular-se com a saída da Grécia do programa de ajustamento a que o país se viu submetido nos últimos oito anos.

O socialista João Galamba, ex-porta-voz do PS, e o bloquista João Gusmão, não poupam nos adjetivos. "Lamentável", diz o primeiro. "Rídículo", classifica o segundo. O duplo papel do ministro Centeno arrepia a ala esquerda da esquerda.

João Galamba reagiu na sua página de Twitter: "Im vídeo lamentável que apaga o desastre que foi o programa de ajustamento grego e branqueia todo o comportamento das instituições europeias". O socialista alinha, assim, pela bitola do ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis, que esta segunda-feira teceu duras críticas a Mário Centeno, considerando que o vídeo do presidente do Eurogrupo “parece uma máquina de propaganda norte-coreana”. Na sua opinião, “a Comissão Europeia insulta a insuportável miséria da Grécia com um vídeo de propaganda .

O vídeo em causa foi gravado por Mário Centeno na qualidade de presidente do Eurogrupo, a congratular-se pelo "dia em que o resgate financeiro (grego) chega ao fim após um longo caminho com o qual todos aprendemos as nossas lições”.

“Hoje, [a Grécia] retomou o crescimento económico. Estão a ser criados novos empregos, há um superávit orçamental e comercial e a economia foi reformada e modernizada. Sabemos que estes efeitos ainda não sentidos por toda a população, mas gradualmente vão sê-lo”, garante Centeno. Que deixa alertas sobre a importância da disciplina orçamental da cartilha da zona euro: “Com controlo vem a responsabilidade”.

João Galamba foi, dentro do PS, uma voz sempre crítica do programa de ajustamento grego, que cedo considerou "um desastre". Na altura em que o PS ainda alinhava pelo discurso de feroz crítica à ortodoxia do euro. Embora este seja um vídeo das instituições europeias e que apenas vincula as instituições europeias, o facto de Centeno ser ministro de um Governo de esquerda em Portugal causa indisfarçável mal-estar nas alas mais à esquerda dentro do PS. E, por maioria de razão, nos partidos à sua esquerda que suportam a geriongonça.

Para já, reagiu José Gusmão, do Bloco de Esquerda. Também no Twitter, o bloquista foi claro na avaliação da mensagem de Mário Centeno: "Um vídeo ridículo para quem tem alguma noção do que aconteceu na Grécia, insultuoso para os gregos e esclarecedor para os portugueses". Será?