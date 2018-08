CDS arrasa Centeno: “Assinalamos a incoerência. Impossível achar que é a mesma pessoa no Parlamento e na Europa”

As declarações em vídeo de Mário Centeno sobre a saída da Grécia do programa de ajustamento financeiro levam o CDS a acreditar que o atual presidente do Eurogrupo é “incoerente” e tem duas caras. “É impossível achar que é a mesma pessoa quando fala no Parlamento português e na Europa”, considera o porta-voz dos centristas, João Almeida, em declarações ao Expresso.

No curto vídeo, feito na qualidade de líder do Eurogrupo, Centeno mostra-se otimista com o final do resgate e a recuperação da autonomia do país, lembrando que “com controlo vem responsabilidade”. Uma série de declarações que indignaram o espetro político português: enquanto a esquerda se revolta por Centeno falar com otimismo dos programas de resgate, considerados por bloquistas e comunistas uma forma de “chantagem” pela qual Portugal também passou, à direita as acusações são de falta de coerência em relação à posição mais crítica quanto às instituições europeias que costumava assumir.

Ora, para o CDS, isto é a “prova” de que para “este primeiro-ministro e este ministro das Finanças, vale dizer qualquer coisa”. E é “especialmente grave” quando o discurso é diferente quando é dirigido ao país ou à Europa. “O que aconteceu na Grécia foi muito mais duro, muito mais difícil”, sublinha João Almeida. Por isso, não faz sentido que Centeno ou António Costa venham agora saudar a saída grega se criticaram o Governo anterior pela gestão feita nos tempos da troika em Portugal, argumenta: “A execução do programa foi muito mais bem sucedida em Portugal, e isso não ser reconhecido é completamente incoerente. Assinalamos a incoerência e o prejuízo que esta atitude traz ao debate”.

As críticas ao vídeo de Centeno começaram esta manhã, com a reação de Yanis Varoufakis, que era ministro das Finanças grego na altura da entrada da troika no país e acusou o presidente do Eurogrupo de parecer “uma máquina de propaganda norte-coreana”. Em Portugal multiplicaram-se as reações até dentro do PS, com o antigo porta-voz socialista, João Galamba, a classificar o vídeo como “lamentável”. Também o Bloco de Esquerda e o PCP se mostraram desagradados com o vídeo, classificando a atitude de Centeno como “preocupante” e “perigosa”.