Cristas acha "positivo" novo partido de Santana

A líder do CDS acha que se a Aliança contribuir para a direita ter 116 deputados é "bom", até porque multiplica as vozes parlamentares - tal como acontece à esquerda. A sua estratégia é para manter, diz ao Expresso

Tudo o que seja aumentar o número de deputados de direita e e ter mais vozes no Parlamento é "bom" para a líder do CDS. Assunção Cristas afirma ao Expresso que novos partidos como a Aliança, de Pedro Santana Lopes, ou a Iniciativa Liberal, "podem ser um contributo positivo para haver mais votos no centro-direita".

A presidente do CDS - que se antecipa a Rui Rio na reação ao anúncio da Aliança - diz não olhar para Santana como um concorrente que lhe possa travar as aspirações de crescimento: "Queremos fazer parte de um bloco que seja alternativa à coligação de esquerda. Até agora era o somatório de votos no CDS e no PSD que a definiam e agora há estes partidos que estão a aparecer. Se os 116 deputados [que garantem a maioria parlamentar] vierem de mais partidos do que apenas dois, é melhor", aponta ao Expresso.

Na perspetiva de Cristas, "há um certo desequilíbrio entre esquerda e direita no Parlamento. Temos o PS, o Bloco, o PCP e os Verdes e no restante espaço político só há o PSD e o CDS". A multiplicidade de forças da "geringonça" dá vantagem à esquerda nas intervenções parlamentares, nos debates quinzenais e nas comissões especializadas, uma situação que segundo a líder centrista pode ser atenuada caso haja deputados de outras forças no centro-direita. "Pode ter um efeito positivo".

O facto de Pedro Santana Lopes surgir com um discurso conservador nos costumes ou mesmo mais eurocético que o do CDS - podendo encostar os centristas mais à direita -, isso não altera o rumo que estabeleceu para o ano eleitoral de 2019. "A nossa estratégia está definida e mantém-se tal como estava", garante Cristas. "A agenda está estabelecida e vamos continuar a liderar a oposição" - uma forma de se posicionar desde que Rui Rio chegou à liderança do PSD.

No que respeita ao discurso europeu, o CDS vai continuar na linha de ser europeísta sem ser federalista, e a dizer que as questões da emigração e de segurança "são para levar a sério", a favor de "regras claras para as entradas" no espaço europeu. "Mas de forma a acolher bem os refugiados", afirma Cristas ao Expresso - apontando ainda a necessidade de se concluírem políticas comuns como a união bancária ou no setor da energia.

Sobre entendimentos preferenciais com Rui Rio ou com Pedro Santana Lopes, Assunção Cristas diz que conhece "mal" ambos os líderes para ter uma opinião formada. Pertencem a "gerações diferentes" da sua e os respetivos percursos políticos não se cruzaram com proximidade suficiente com o seu.

Para já, Cristas não desarma e regressa ao discurso que começou a ensaiar no congresso deste ano: "Vou continuar a trabalhar para ser a primeira escolha, podem gozar, podem dizer o que quiserem". Os militantes já têm uma t-shirt a dizer "Primeira escolha". Mas a partir de agora pode haver mais por onde escolher.