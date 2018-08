Aumento de pensões e descida no IVA da luz: as cinco prioridades do OE segundo Marques Mendes

O comentador avançou alguns dossiês que estão na mesa das negociações do OE. Disse ser a favor do fim do limite dos 70 nas função pública. E acha que o crescimento económico "é positivo mas insuficiente" avisou no seu comentário na SIC

O comentador social-democrata Luís Marques Mendes antecipou no seu programa de comentário na SIC as cinco prioridades que apurou já estarem definidas nas negociações entre a esquerda para o Orçamento do Estado. A redução do IVA na fatura da eletricidade, aumentos na função pública (como o Expresso já tinha noticiado) e outros temas colocados na mesa pela esquerda: o aumento das pensões, a contribuição das renováveis e um alívio do IRS.

As medidas ainda não estarão desenhadas e fechadas, mas Marques Mendes apontou “a grande importância do aumento das pensões de reforma”, e explicou que uma parte decorre da aplicação da lei. Quem tenha reformas até 857 euros beneficiará de um aumento de 0,5%. Deverá haver ainda “um segundo aumento, não por imposição da lei, mas mas por decisão política. O PCP quer um aumento mínimo de 10%”, e o Governo “vai negociar”, garantiu o comentador.

A segunda medida, de acordo com Marques Mendes, será “um alívio fiscal no IRS”, uma decisão que Mendes assegura estar “tomada”. Restará neste momento a definição do modelo e dos valores. A terceira e quarta medidas devem ser no domínio da energia: “Uma é que o IVA da eletricidade vai baixar”, pois está em 23%, depois de ter subido durante o tempo da troika. “O Governo vai fazer uma nova reversão. Uma notícia que é positiva”, disse o social-democrata sobre este dossiê, e que o Expresso já tinha noticiado há semanas. A outra medida no setor energético tem a ver com a introdução de “uma contribuição do mesmo género, mas em moldes algo diferentes” da que foi proposta pelo Bloco de Esquerda em 2017 (aprovada e depois chumbada pelo PS).

A Função Pública deverá ser a quinta prioridade do Orçamento para o ano eleitoral de 2019: “Não apenas os descongelamentos, mas duas questões: novas contratações e atualização salarial”. Resta saber em que medida, uma vez que António Costa chegou a estabelecer um limite de 350 milhões de euros que teriam de ser distribuídos entre aumentos e contratações.

Professores: um berbicacho para o PS

No que se refere ao conflito do Governo com os professores, Marques Mendes considera que é um “empecilho”, ou um “berbicacho”, sobretudo para os socialistas. Sobre a manchete do Expresso, em que os sindicatos dos professores pressionavam a esquerda para chumbar o Orçamento, o analista político disse que “isso não vai acontecer”, e que “o melhor é tirarem o cavalinho da chuva”.

Porque é que o PCP e o BE não chumbam? Por duas razões, avançou: “Isso era fazer o jogo do Governo, que provavelmente tinha uma maioria absoluta de borla". Se não houver aumento, o PCP e o BE passam a ter "um motivo de queixa” para alimentar o discurso nas campanhas eleitorais que se avizinham.

O problema, para o PS, que Mendes classifica como um “berbicaho”, é que “se o PS quiser uma maioria absoluta, sem os professores fica mais difícil”. No caso de aceitar as reivindicações, “a maioria da opinião pública não concorda com os professores”, disse o comentador, como aliás ficou claro num inquérito da Eurosondagem para o Expresso.

Marques Mendes concorda com o fim do limite dos 70 anos na função pública

Luís Marques Mendes concorda que a reforma na função publica deixe de ser obrigatória aos 70 anos, como o governo pretende.

No seu comentário este domingo na SIC, também apontou como vantagens o facto da medida permitir que "muita gente em boa forma e energia na função pública possa continuar a dar o seu contributo ao país".

"Não se deve deitar fora ou desperdiçar esse talento, de médicos ou académicos, que fazem falta ao país", defendeu.

Marques Mendes lembrou que a introdução do limite dos 70 anos tem um século, numa altura em que a esperança de vida era muito inferior à atual.

Entre as vantagens, o comentador apontou ainda a "aproximação ao regime privado em que não há limite de idade" e viabilizar que não seja só na política "que a vida ativa vá além dos 70 anos".

Mas Marques Mendes reconheceu uma desvantagem na revogação do limite, na linha do que o PCP tem apontado. A medida "não promove a renovação da função pública e ajuda à perpetuação nos lugares de direção".

A rábula Le Pen

A rábula Marine Le Pen/ Web Summit foi o primeiro tema abordado por Marques Mendes.

A organização convidou e depois desconvidou a líder da Frente Nacional francesa. Uma "polémica desnecessária", em que "só o governo andou bem porque não se meteu".

A organização andou mal ao convidar "porque Marine Le Pen não era uma mais valia" nem se lhe reconhecem "dotes especiais na área da tecnologia. E voltou a andar mal, dizendo que retiraria o convite se o governo ficasse desconfortável com a presença de Le Pen.

"Fica a ideia de que a organização é obediente e segue com respeitinho as posições do governo", notou Marques Mendes.

Ora, o governo "patrocina mas não organiza. E, por isso, a organização deve ter total liberdade para os convites". O que preocupa Marques Mendes "é que este episódio possa constituir um precedente para casos futuros".

Crescimento positivo mas insuficiente

O desempenho da economia é um tema caro ao comentador que voltou a abordar este domingo a evolução do segundo trimestre, revelada esta semana pelo INE. Em resumo, o resultado traduz "um crescimento positivo mas insuficiente".

O registo trimestral (crescimento de 2,3%) "é positivo por ser superior ao trimestre anterior e perfazer 19 trimestres consecutivos com a economia sempre em expansão". É "uma boa tendência"; que justifica o orgulho do governo.

Mas, voltou a alertar Mendes, esta moeda tem uma face mais sombria. O crescimento é inferior ao registado por 13 países da União Europeia, a maioria da dimensão de Portugal e nossos concorrentes diretos.

Ou seja "Portugal está a fazer pior que a generalidades dos países da União Europeia e a beneficiar menos da vaga de crescimento que vem do exterior". E isso é um fator de preocupação "porque impede Portugal de deixar a cauda da Europa".