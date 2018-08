Aliança de Santana: "Não me parece que vá ter grande sucesso"

Marques Mendes não acredita no projeto de Santana Lopes, mas admite que faça mossa no PSD e no CDS. O comentador deixou críticas e avisos a Rui Rio, "desaparecido há muito".

Luís Marques Mendes admitiu no comentário semanal deste domingo, na SIC, que a Aliança, o partido de Pedro Santana Lopes, "vai fazer alguma mossa no PSD e no CDS, por pouco que seja", mas ressalvou: "Não me pare que vá ter grande sucesso, mas se tira 2% ou 3% por cento ao PSD, é evidente que não é um pesadelo, é um drama de todo o tamanho".

O antigo líder do PSD acha, no entanto, "interessante e apelativo" o nome da futura formação partidária, revelado este sábado pelo Expresso. "Tem uma mensagem interessante de consenso e congregação", sublinhou Mendes, embora considerando que "os princípios orientadores não parecem trazer novidade, é mais do mesmo. Sempre as mesmas causas do passado, faltam as do futuro". E enumerou as que faltavam às que foram reveladas pelo Expresso: ambiente, alterações climáticas, natalidade e demografia, e a revolução tecnológica.

Segundo Marques Mendes, "o PSD e o CDS estão a reagir com um nervoso miudinho. Não conseguem evitá-lo em privado". E apontou um beneficiário: "O PS esfrega as mãos de contente. O PS nunca gostou muito de PSL, mas esta é talvez a primeira vez que estão em sintonia", ironizou.

Sobre as rentrées dos partidos, Marques Mendes não vaticinou grandes novidades sobre PS, PCP e BE, antecipando que os partidos de esquerda devem "combater a ideia da maioria absoluta que o PS quer". E distanciar-se do Governo, embora seja um "distanciamento retórico, sem consequências práticas". Já o PS deve aparecer como "grande referencial de estabilidade" e "paladino do crescimento económico", com a maioria absoluta nas entrelinhas.

Um líder do PSD desaparecido em férias

Os avisos mais sérios foram para Rui Rio, que "já está sem intervir há várias semanas" e "desaparecido há muito", como o comentador repetiu várias vezes ao longo do programa, ironizando que toda a gente tem direito a férias. Rio "tem a rentrée mais difícil", e que será a mais tardia, a 9 de setembro. Porquê? "Não sobe nas sondagens, agora tem o novo partido de Pedro Santana Lopes", mais umas declarações incendiárias do secretario-geral e do vice-presidente David Justino esta semana, referiu. E voltou a repetir que "o partido dividido não vai a lado nenhum".

O comentador deixou um conselho a Rio sobre os temas que devia abordar na rentrée: "Economia, demografia e natalidade, a política fiscal e a política de saúde. Caso a caso, fazia as críticas e apresentava as alternativas", aconselhou Mendes. Se não marcar a agenda e não puser o país a discutir as suas ideias, "perdeu uma oportunidade", avisou o analista político.