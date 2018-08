Santana apela a subscrições da Aliança a partir de segunda

Pedro Santana Lopes fez um post na sua página pessoal do Facebook a anunciar que vai dar início à recolha de assinaturas já na segunda-feira, tendo como objetivo a formalização do novo partido - Aliança - cujo nome o Expresso revelou na edição deste sábado. O congresso constitutivo da força partidária deverá realizar-se até ao fim do ano.

"Segunda-feira começa a subscrição para a constituição da Aliança. Estará disponível online.

A assinatura serve para viabilizar o nascimento da nova força política. Não implica a inscrição como militante", escreveu Santana Lopes na sua página daquela rede social.

O site oficial do partido não será lançado de imediato, mas estará disponível uma página da Aliança na internet - onde já se poderá ler a declaração de princípios na totalidade -, e que permitirá descarregar e imprimir o formulário para a recolha de assinaturas. As subscrições para os partidos não podem ser online e as folhas têm de ser assinadas presencialmente. Os estatutos da nova força de direita devem ser conhecidos daqui a uma semana.

A lei exige a entrega de 7500 assinaturas no Tribunal Constitucional para ser formalizado um partido. Depois da constituição da nova força partidária, têm de ser criadas comissões instaladoras em todos os distritos e nas regiões autónomas, e, ao fim de 60 dias, é obrigatória a realização de um congresso fundador. Isso significa que Pedro Santana Lopes terá de organizar uma convenção antes do final do ano, até porque o calendário eleitoral acelera e as eleições europeias - a que a Aliança quer concorrer - serão em Maio e as legislativas previsivelmente em outubro.

Um dos slogans do partido é "unir respeitando a diferença e as diferenças", como o Expresso noticiou este sábado na edição em papel. A declaração de princípios da Aliança prevê uma ideologia conservadora, personalista, liberal e solidária, europeísta mas sem cartilha. E com uma vertente de maior aposta nos privados na previdência e saúde.