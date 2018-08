Pressão dos professores. PCP só avalia Orçamento "depois de o conhecer"

Como reage PCP e o Bloco à pressão dos sindicatos dos professores para inviabilizar o Orçamento de Estado (OE) 2019 no caso do governo não aceitar a contagem integral do tempo de serviço? Adiando uma posição para quando ele for apresentado na Assembleia da República.

Um documento que não existe "não pode ser objecto de avaliação", diz o PCP ao Expresso, remetendo para respostas enviadas ao jornal antes mesmo de se conhecer a posição de três sindicatos dos professores ao Expresso, pressionado a esquerda a chumbar o OE.

"Não se antecipam considerações quanto a intenções e objectivos do Governo quanto ao Orçamento de Estado. A Proposta de lei não existe pelo que não pode ser objecto de avaliação", refere o PCP sobre o assunto.

No momento próprio "se procederá ao exame comum" do OE. Para o partido, a proposta "deve corresponder a novos avanços e à consolidação do percurso de defesa, reposição e conquista de direitos que, apesar de limitados pelas opções do governo, tem sido possível com a intervenção do PCP e a luta dos trabalhadores alcançar".

O Bloco de Esquerda não se pronuncia para já, apesar das tentativas do Expresso para ter uma reação. Catarina Martins tem referido que a contagem de tempo dos professores pertence ao quadro do Orçamento de 2018. "Não vamos deixar de falar do orçamento passado para falar do próximo", costuma responder a coordenadora do Bloco.

No entanto, na entrevista que António Costa deu ao Expresso (cuja segunda parte, só sobre a questão dos professores, foi publicada este sábado), o primeiro-ministro disse que PCP e BE "estão errados" na interpretação que fazem sobre o problema. Para Costa, a norma que consta no orçamento de 2018 não contempla a contabilização de todo o tempo das carreiras dos professores que esteve congelado.

Um artigo da Lei do Orçamento do Estado para 2018 é o ponto da discórdia: para sindicatos, PCP e BE, a frase significa que todo o tempo é para contar; para o Governo, não significa um compromisso nesse sentido, mas apenas se houver condições financeiras. A frase, intrincada, diz o seguinte: “A expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis.”

Contagem integral ou chumbo do OE

Os professores não desarmam na luta pela contagem de todo o serviço em que a progressão na carreira esteve congelada: Os nove anos, quatro meses e dois dias "são inegociáveis". Tanto a Fenprof, como a FNE ou o novo STOP dizem à edição em papel do Expresso que o Orçamento corre o risco de não ser aprovado, que não deve ser aprovado ou que seria uma incoerência se a esquerda lhe desse um voto favorável sem que as reivindicações dos professores fossem atendidas.

Os sindicatos ameaçam paralisar as escolas já em setembro caso o Governo continue “inflexível” nas negociações. A causa gera um firme consenso entre todos os sindicatos da classe. Mas, além da pressão das greves e manifestações, os sindicatos incluem na sua agenda o apelo aos partidos de esquerda que sustentam o governo PS no Parlamento façam deste caso uma ponto de honra nas negociações para o OE 2019.

O chumbo do OE levaria à queda do Governo e a eleições antecipadas. O tema ganha uma nova dimensão, cabendo a PCP e Bloco de Esquerda (BE) avaliar se lhes é favorável e vantajoso avançar para eleições antecipadas. O fator professores será apenas um dos entrará na avaliação do OE dos dois partidos.

BE e PCP estão incondicionalmente ao lados dos docentes e concordam que a contagem de todo o tempo de serviço é para valer. Reiteram que o governo assumiu o compromisso e ele é para cumprir. A norma do OE 2018, acima citada, faz a “consideração do tempo” — e não “de tempo” como inicialmente o Governo pretendia introduzir — do trabalho prestado para efeitos de progressão, disse o gabinete de imprensa dos comunistas, em resposta ao Expresso.

Mas, para já, BE e PCP não abrem o jogo sobre o futuro do OE 2019, nem traçam linhas vermelhas.