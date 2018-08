Paddy Cosgrave. Se governo pedir, Marine Le Pen não irá à Web Summit

Paddy Cosgrave manifesta-se disponível para retirar o nome de Marine Le Pen da lista de oradores participantes na edição de 2018 da Web Summit, no caso de o governo português vir a solicitar essa iniciativa. Esta é a posição assumida pelo fundador e principal responsável pelo evento, que se realiza em Lisboa de 5 a 8 de novembro próximo, através de um texto publicado no blogue Medium.

No artigo, intitulado "O que estão militantes anarquistas, líderes sindicais esquerdistas, populistas de direita e libertários a fazer numa conferência sobre tecnologia?", Cosgrave explica a sua perspetiva sobre os convites dirigidos a personalidades políticas controversas de que já foi exemplo, numa edição anterior, o eurocético britânico Nigel Farage. Depois de justificar a presença no evento da líder da extrema direita francesa, e de outras personalidades, num quadro de respeito pela liberdade de expressão e de opinião, o líder executivo da Web Summit escreve: "se os nossos anfitriões em Portugal, o governo português, nos pedirem para cancelar o convite a Marine Le Pen, nós obviamente respeitaremos esse pedido e agiremos de imediato".

Cosgrave diz que os pontos de vista de Marine Le Pen "são errados" e que o facto de "mais de 30% dos eleitores franceses a terem escolhido na mais recente eleição presidencial em França não legitima as suas opiniões". Acrescenta que também a ascensão ao poder de políticos igualmente populistas de direita em Itália, na Áustria, na Hungria e em outros lugares "não legitima os seus pontos de vista repreensíveis".

O líder da Web Summit recorda, igualmente, que os oradores que professam pontos de vista que podem ser considerados "ofensivos" não fazem as suas intervenções em contextos em que não existe contraditório e escrutínio. No caso de Marine Le Pen como noutras situações que envolveram convidados controversos, explica Paddy Cosgrave, as opiniões expressas são sujeitas ao desafio de um jornalista profissional e de outros participantes que têm abordagens diferentes.

A decisão "fácil", considera Cosgrave, seria a de transformar a Web Summit num "espaço comercialmente seguro", exlcluindo do evento as visões económicas e políticas que poderão ofender os parceiros comerciais e outras partes interessadas na iniciativa. "Excluir da Web Summit aqueles que são tidos como 'muito socialistas' ou 'muito nacionalistas' ou 'demasiado extremistas' seria uma decisão muito fácil e muito pragmática para assumirmos enquanto negócio", prossegue o empreendedor irlandês. Mas acrescenta que "proibir ou tentar ignorar estes pontos de vista não ajudará a compreender as raízes do crescimento no apoio" a esta ideias na Europa, em particular em países como Itália, Hungria ou Áustria.

Paddy Cosgrave refere que "a liberdade de expressão é um direito fundamental no interior da União Europeia e a pedra angular de qualquer sociedade democrática".

Até agora, o governo não manifestou a intenção de pedir aos organizadores da Web Summit para retirarem a líder da Frente Nacional do programa e limitou-se a descartar responsabilidades sobre a escolha dos convidados. Citada pela TSF, uma fonte do gabinete do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, referiu: "Não temos nada a ver com a lista de convidados, que é da inteira responsabilidade da Web Summit".

A inclusão de Marine Le Pen como oradora da edição deste ano da Web Summit gerou reações de contestação. O Bloco de Esquerda esigiu que o Governo e a Câmara de Lisboa tomem uma posição sobre o assunto, considerando inaceitável serem utilizados dinheiros públicos para passar mensagens de xenofobia e racismo. "Neste momento, tem de haver uma tomada de posição e tem de ficar esclarecido qual é que é a posição do Governo e da Câmara de Lisboa sobre este convite", disse a bloquista Isabel Pires.

Na segunda-feira, a associação SOS Racismo exigiu que as entidades envolvidas na organização da Web Summit assumam uma posição pública sobre o convite feito a Marine Le Pen e que esta seja desconvidada. Em comunicado, a SOS Racismo sublinhou que "o racismo não é uma opinião" e que, por isso, condena que a líder da extrema-direita francesa tenha sido convidada para estar presente como oradora na Web Summit.

No site do evento, o nome de Marine Le Pen está entre os oradores convidados da edição deste ano, surgindo um pequeno texto identificando o cargo, formação e os últimos resultados eleitorais da líder do partido francês. O nome de Marine Le Pen voltou assim a aparecer como oradora no evento, após ter sido inicialmente retirado do site oficial, ainda sem qualquer explicação por parte da organização.