Marcelo deixa “nas mãos de Deus” recandidatura a próximo mandato

Marcelo evocou Deus - ou invocou, consoante a profundidade da interpretação - várias vezes este sábado de tarde para se pronunciar sobre uma eventual recandidatura a Belém. Primeiro foi assim: "Campanhas, se Deus quiser, já não há mais nenhuma". O Presidente estava de visita a uma das zonas afetadas pelos fogos, no caso a aldeia de Enxerim (Silves), mas acabou por falar sobre o seu futuro político - ou a falar mais ou menos.

Os jornalistas no local ficaram intrigados com a declaração presidencial e pediram a Marcelo para clarificar - aquilo queria dizer que não vai avançar para a corrida a um novo mandato? A resposta voltou a ter contornos divinos e tornou a não ser absolutamente clara: "Está nas mãos de Deus essa decisão".

As afirmações celestes do Presidente foram publicadas entretanto em áudio no site do Observador e estão disponíveis AQUI.