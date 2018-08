Costa anuncia programa de reordenamento económico da Serra de Monchique

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira a elaboração de um "programa de reordenamento económico da Serra de Monchique", atingida por um incêndio na última semana, e cuja coordenação será da responsabilidade do presidente daquela câmara.

Numa conferência de imprensa após uma reunião com autarcas afetados pelo incêndio que deflagrou há uma semana e entidades da região do Algarve, António Costa enumerou aquelas que são as prioridades face as consequências deste fogo, as primeiras das quais "o apoio às pessoas que estão desalojadas" e o "apoio à reconstrução das habitações que foram danificadas".

O primeiro-ministro anunciou que o presidente da Câmara de Monchique vai liderar a elaboração de um programa de reordenamento económico desta serra.