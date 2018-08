António Costa: “Um PS mais forte é melhor para esta solução política”

A entrevista com o primeiro-ministro decorreu na segunda-feira de tarde, quando lavrava o incêndio em Monchique, que àquela hora parecia controlado. Foi por aí que começámos, pelos incêndios, mas os desenvolvimentos posteriores levaram a que colocássemos novas questões no final da semana, cujas respostas pode ler nesta edição do Expresso, mas no caderno principal. Os outros temas incidiram sobretudo sobre o que resta da legislatura, incluindo a negociação com os professores depois do verão e o Orçamento do Estado a apresentar em outubro. E, claro, a situação política e as eleições de 2019, sobre as quais António Costa fala pela primeira vez como se estivesse em campanha, pedindo votos e deixando recados aos parceiros de esquerda.

