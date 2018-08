Costa em Monchique esta tarde, Marcelo no sábado

O Primeiro-Ministro desloca-se esta tarde a Monchique, acompanhado por diversos membros do Governo, informa uma nota do gabinete de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa fá-lo- á no sábado.

De acordo com a sua página oficial, o Presidente, que está de férias, só tem marcado para o próximo sábado uma audiência com os movimentos anti-prospeção de petróleo no Algarve. A reunião terá lugar em Almancil, a partir das 17h30 e decorrerá depois da sua visita às áreas ardidas.

Para além de o ministro de Administração Interna, que já se encontra desde esta manhã no local, o Primeiro-ministro será acompanhado pelo ministro Adjunto,Pedro Siza Vieira, o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira e o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

Às 15h está prevista uma reunião na Câmara Municipal de Monchique com os autarcas de Monchique, Silves e Portimão e com representantes de diversas entidades da região.

Já ontem tinha sido anunciado que o primeiro-ministro tinha articulado com o Presidente da República as deslocações a Monchique, mas apenas quando o incêndio estivesse controlado, o que foi considerado hoje pela manhã.

António Costa fará com os ministros, os autarcas e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve o levantamento das necessidades das populações e os prejuízos sofridos.