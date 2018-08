Pedro Duarte: “O PSD deve mudar de estratégia e de líder. Estou disponível”

Seis meses depois das eleições diretas que levaram Rui Rio ao poder no PSD, Pedro Duarte é o primeiro a assumir, preto no branco, o desafio à liderança. Diz que o partido deve mudar de estratégia e de presidente “tão cedo quanto possível” — e está disponível para se apresentar contra Rio.

Avisa que ou o PSD muda e apresenta uma alternativa real ao PS ou Rio apenas lutará para ser vice-primeiro-ministro de António Costa. “Os militantes pensavam estar a escolher um candidato a primeiro-ministro, mas na verdade escolheram um candidato a vice-primeiro-ministro”, acusa.

Enquanto Luís Montenegro aponta baterias para o pós-legislativas de 2019, Pedro Duarte diz na entrevista ao Expresso que o tempo das decisões é até ao fim deste ano. Já Rui Rio prepara-se para depois do verão e conta apresentar as suas propostas em matéria de saúde em setembro. Leia também a opinião de Pedro Santos Guerreiro sobre a situação no PSD.

