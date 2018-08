Presidente acha “questionáveis” algumas das novas regras do alojamento local mas deixa passar a lei

Há normas “questionáveis” e alguns preceitos legais “de difícil conjugação”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar das dúvidas e da polémica que rodeou todo o processo legislativo, o Presidente da República promulgou esta quinta-feira as novas regras do alojamento local

Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde às novas regras do alojamento local, mas não escondeu que tem reservas sobre a legislação aprovada pelo Parlamento, fruto de longas negociações entre PS, PCP e BE. "Apesar de soluções pontuais questionáveis e de difícil conjugação de alguns preceitos legais, fruto de equilíbrios complexos", o Presidente da República promulgou o decreto da Assembleia da República que altera o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local.

Na nota que publicou no site da Presidência da República, o chefe do Estado não detalha as "soluções pontuais questionáveis", nem aquelas em que identifica a "difícil conjugação de alguns preceitos legais". Ao invés, sublinha as razões que o levaram a assinar o documento: o "papel reconhecido às autarquias locais para, mais de perto, lidarem com matéria", e, "sobretudo", o "objetivo urgente de travar excessos suscetíveis de atingir gravemente a vida própria de zonas históricas ou centros urbanos".

As alterações ao regime do alojamento local começaram por ser propostas pelo PS, com o objetivo de que os condomínios passassem a ter uma palavra decisiva sobre a abertura destas unidades, e acabaram por ser alvo de uma longa negociação entre propostas do PS, PCP e BE. PSD e CDS também apresentaram no Parlamento iniciativas sobre a matéria, mas no essencial foram recusadas pela maioria de esquerda.

Antes de ir para férias, Marcelo Rebelo de Sousa limpou a secretária e promulgou mais uma série de diplomas. Entre eles o pacote sobre transferência de competências do Governo para as autarquias, o novo regime de recenseamento eleitoral automático para os emigrantes portugueses e o alargamento da possibilidade de voto antecipado. O PR também deu luz verde à obrigatoriedade concurso para recrutamento dos médicos recém-especialistas que concluíram com aproveitamento a formação específica.