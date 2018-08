Marcelo vetou a lei que dá direito de preferência aos inquilinos na venda dos imóveis

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu vetar a lei aprovada na Assembleia da República que estabelece o direito de preferência dos inquilinos nas operações de venda dos imóveis. A opção assumida pelo Presidente da República confirma as expetativas de um "chumbo" em Belém. depois de os serviços jurídicos da Presidência terem alegado, citados pelo Diário de Notícias e pelo jornal i, que o diploma estava ferido de inconstitucionalidade por violar o direito de propriedade.

O projeto de lei que agora regressa ao Parlamento para uma nova apreciação recebeu os votos favoráveis do PS, Boloco, PCP, PEC e PAN, e os votos contra do PSD e do CDS.

